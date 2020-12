Mara Venier cambia tutto: un incredibile regalo di Natale? (Di venerdì 25 dicembre 2020) Si fa largo una ipotesi incredibile fino a qualche tempo fa, a proposito della conduttrice di Domenica In Mara Venier: a sorpresa c’è il regalo di Natale? Volto noto e personaggio amatissimo del mondo dello spettacolo, si continua a parlare con insistenza della ‘Zia‘ più famosa d’Italia, Mara Venier, apprezzata e stimata conduttrice di Domenica In: se in molti davano per probabile il suo prossimo addio al programma, ecco che lo scenario potrebbe essere cambiato all’improvviso. Ma andiamo per gradi. Più volte, è stata la stessa nota conduttrice a parlare della possibilità di lasciare la trasmissione da record che conduce con talento ed un’innata bravura. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la ‘Zia’ aveva spiegato di ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 dicembre 2020) Si fa largo una ipotesifino a qualche tempo fa, a proposito della conduttrice di Domenica In: a sorpresa c’è ildi? Volto noto e personaggio amatissimo del mondo dello spettacolo, si continua a parlare con insistenza della ‘Zia‘ più famosa d’Italia,, apprezzata e stimata conduttrice di Domenica In: se in molti davano per probabile il suo prossimo addio al programma, ecco che lo scenario potrebbe essereto all’improvviso. Ma andiamo per gradi. Più volte, è stata la stessa nota conduttrice a parlare della possibilità di lasciare la trasmissione da record che conduce con talento ed un’innata bravura. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la ‘Zia’ aveva spiegato di ...

lamescolanza : Il dietrofront di Mara Venier: non lascia la conduzione di 'Domenica In' - VigilanzaT : #Rai1. Come volevasi dimostrare, Mara Venier non abbandona Domenica In. Non lascia, anzi raddoppia, triplica, quadr… - Notiziedi_it : Mara Venier e Maria De Filippi rivelano la loro amicizia: “Noi? Siamo amiche per la pelle” - FeliceSalvati2 : @Wolf___90 @Giovannid_22 @Gianluca_2287 L'anno che verrà condotto da Amadeus Mara Venier e Gianni Morandi. In diret… - Notiziedi_it : Mara Venier a spasso con il nipotino per le Feste di Natale -