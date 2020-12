Liga, i calciatori più utilizzati nel 2020: un ex Serie A batte Messi… (Di venerdì 25 dicembre 2020) Curiosa classifica stilata dal CIES in merito ai calciatori più utilizzati in Liga nel 2020 considerando solo i calciatori di movimento e, dunque, escludendo i vari portieri. C'è solo un calciatore ad aver avuto più minutaggio in campionato rispetto a Lionel Messi e si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano. Parliamo di Raul Albiol che si piazza al primo posto per i calciatori maggiormente utilizzati.Il difensore del Villarreal vince davanti a La Pulce e Iago Aspas del Celta Vigo.I calciatori più utilizzati in Liga nel 2020: la top 101- Raul Albiol (Villarreal) 2952 minuti2- Lionel Messi (Barcellona) 2924 minuti3- Iago Aspas (Celta Vigo) 2908 minuti4- Lucas Olaza (Celta Vigo) 2873 ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 dicembre 2020) Curiosa classifica stilata dal CIES in merito aipiùinnelconsiderando solo idi movimento e, dunque, escludendo i vari portieri. C'è solo un calciatore ad aver avuto più minutaggio in campionato rispetto a Lionel Messi e si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano. Parliamo di Raul Albiol che si piazza al primo posto per imaggiormente.Il difensore del Villarreal vince davanti a La Pulce e Iago Aspas del Celta Vigo.Ipiùinnel: la top 101- Raul Albiol (Villarreal) 2952 minuti2- Lionel Messi (Barcellona) 2924 minuti3- Iago Aspas (Celta Vigo) 2908 minuti4- Lucas Olaza (Celta Vigo) 2873 ...

