L’anno che verrà per il Capodanno Rai 1 in questo saluto al 2020, gli ospiti: chi ci sarà (Di venerdì 25 dicembre 2020) Capodanno 2021 si avvicina e sappiamo benissimo che questo sarà sicuramente molto particolare. Per rendere questo giorno di festa più leggero e divertente, Rai 1 ha deciso di proporre L’anno che verrà come da tradizione. Un modo per aspettare il nuovo anno 2021 tra canzoni, balli e momenti di spensieratezza. sarà ovviamente tutto molto diverso rispetto al solito, anche perchè questo 2020 si chiude con tanta preoccupazione ma anche tanta speranza che il vaccino possa riportarci alla normalità. Saremo quasi tutti a casa davanti alla tv per seguire il conto alla rovescia con i programmi trasmessi in tv. Chi ci sarà per il Capodanno 2020 con L’anno che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 dicembre 2020)2021 si avvicina e sappiamo benissimo chesicuramente molto particolare. Per renderegiorno di festa più leggero e divertente, Rai 1 ha deciso di proporrechecome da tradizione. Un modo per aspettare il nuovo anno 2021 tra canzoni, balli e momenti di spensieratezza.ovviamente tutto molto diverso rispetto al solito, anche perchèsi chiude con tanta preoccupazione ma anche tanta speranza che il vaccino possa riportarci alla normalità. Saremo quasi tutti a casa davanti alla tv per seguire il conto alla rovescia con i programmi trasmessi in tv. Chi ciper ilconche ...

AndreaBricchi77 : Chiudiamo l’anno in testa. Poi sarà quel che potrà essere. Adesso è Natale! ?????????????? - TizianoFerro : Me l’avete chiesta in tanti, tante volte. Più che mai quest’anno: gli amori della mia vita. Auguri! Merry Christmas… - CarloCalenda : Auguri di buone feste da @Azione_it. È stato un anno drammatico. La Repubblica è fragile. Ma dalla consapevolezza n… - arcticfransis : vorrei capire che gusto ci trova la gente a spammare su instagram i loro regali costosi sotto l’albero soprattutto quest’anno - rousshoee : RT @trashloger: Amo il Natale ma ogni anno appena arriva sono sempre più triste per svariati motivi personali quindi forse a me non piace i… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno che La capacità di fare business nel 2020: l'esempio virtuoso di in-GROUP Fortune Italia