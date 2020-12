Il discorso di Natale della regina Elisabetta: “Non siete soli” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel suo tradizionale discorso di Natale la regina Elisabetta II del Regno Unito lancia un messaggio di speranza e coesione. “Non siete soli”, dice ai cittadini britannici, alle prese con le dure restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 e dai timori per la recente esplosione della cosiddetta “variante inglese” del virus. La regina non nomina mai il Covid, ma l’emergenza sanitaria è il convitato di pietra del discorso natalizio. “Lasciamo che la luce del Natale, lo spirito di altruismo, amore e soprattutto la speranza ci guidi nei tempi a venire”, dice Elisabetta. La monarca 94enne ha registrato il messaggio nel castello di Windsor dove si trova con il principe Filippo ma senza gli altri componenti ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel suo tradizionaledilaII del Regno Unito lancia un messaggio di speranza e coesione. “Non”, dice ai cittadini britannici, alle prese con le dure restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 e dai timori per la recente esplosionecosiddetta “variante inglese” del virus. Lanon nomina mai il Covid, ma l’emergenza sanitaria è il convitato di pietra delnatalizio. “Lasciamo che la luce del, lo spirito di altruismo, amore e soprattutto la speranza ci guidi nei tempi a venire”, dice. La monarca 94enne ha registrato il messaggio nel castello di Windsor dove si trova con il principe Filippo ma senza gli altri componenti ...

