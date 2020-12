Google Pixel 6 potrebbe avere una tecnologia rivoluzionaria (Di venerdì 25 dicembre 2020) Pare che il team di Google stia valutando di apportare importanti modifiche per quanto riguarda la fotocamera frontale. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 25 dicembre 2020) Pare che il team distia valutando di apportare importanti modifiche per quanto riguarda la fotocamera frontale. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

cellicom : Google Pixel 6 potrebbe avere una tecnologia rivoluzionaria - netguide : Dossier : Duel de smartphones : Xiaomi Mi Note 10 vs Google Pixel 4a 5G - akemoi : Dossier : Duel de smartphones : Xiaomi Mi Note 10 vs Google Pixel 4a 5G - JIT_FRANCE : Dossier : Duel de smartphones : Xiaomi Mi Note 10 vs Google Pixel 4a 5G - adv_MrAnurag : @GyanTherapy Google pixel 5 maga hai ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Google Pixel Google Pixel XE: emergono i primi dettagli Tom's Hardware Italia Xiaomi Mi 11 sfida i Pixel con la fotografia computazionale

Xiaomi svela che i prossimi Mi 11 (la presentazione è fissata per il 28 dicembre) supporteranno la fotografia computazionale, con l'IA che andrà a migliorare i risultati degli scatti.

Le allerte meteo ottengono rilevanza su Google Pixel Launcher

La feature "At a Glance" rappresenta uno dei punti di forza di Google Pixel Launcher e il team di Google è al lavoro per migliorarla ...

Xiaomi svela che i prossimi Mi 11 (la presentazione è fissata per il 28 dicembre) supporteranno la fotografia computazionale, con l'IA che andrà a migliorare i risultati degli scatti.La feature "At a Glance" rappresenta uno dei punti di forza di Google Pixel Launcher e il team di Google è al lavoro per migliorarla ...