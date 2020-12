‘Gf Vip 5’ | Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi parlano di Elisabetta Gregoraci | ecco cosa hanno affermato ieri sera

Leggi su isaechia

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Ci è voluto l’abbandono dial Grande Fratello Vip, per lasciar decollare il feeling tra l’ex velinoe una tra le ultime vippone arrivate in Casa,. Impossibile non notare il rapporto di profondo affetto e di contatto, che si è creato tra di loro, sia dall’esterno che dall’interno della Casa, tanto da infastidire la loro coinquilina Dayane Mello. La modella brasiliana li ha infatti inquadrati come una coppia poco spontanea, semplicemente nata in base alle dinamiche di gioco. Ma gli abbracci e gli affetti non si placano: nella scorsa notte, i due vipponi si sono coccolati per ore in giardino. La, tra le braccia di, ha ammesso di non essere più infastidita dalle urla dei fan di ...