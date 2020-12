Cina, nuovo focolaio coronavirus: test ai residenti della città di Dalian, scoperto un cluster (Di venerdì 25 dicembre 2020) In Cina le autorità della città portuale di Dalian, oltre 6 milioni di abitanti, nel nordest del Paese, stanno procedendo a sottoporre a test per il coronavirus tutti i residenti dopo l'individuazione di un cluster, con sette nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 dicembre 2020) Inle autoritàportuale di, oltre 6 milioni di abitanti, nel nordest del Paese, stanno procedendo a sottoporre aper iltutti idopo l'individuazione di un, con sette nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore

