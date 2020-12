A Natale rinasce Notre Dame: concerto in tuta ed elmetto (Video) (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic – La cattedrale di Notre Dame torna a splendere di musica. Per la prima volta dal terribile incendio che la devastò nell’aprile del 2019, nella meravigliosa chiesa gotica di Parigi è stato organizzato un concerto di Natale. A Notre Dame i pesanti danni causati dalle fiamme lo scorso anno sono purtroppo ancora evidenti e i lavori di ristrutturazione ancora in corso. E proprio per questo i componenti del coro hanno voluto celebrare in modo tanto singolare quanto commovente il ritorno in cattedrale, indossando elmetti e tute da cantiere. Il concerto, senza pubblico, è stato registrato all’interno della cattedrale a metà dicembre e in Francia è stato trasmesso in televisione – sul canale France 2 – la sera della Vigilia di Natale. I coristi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic – La cattedrale ditorna a splendere di musica. Per la prima volta dal terribile incendio che la devastò nell’aprile del 2019, nella meravigliosa chiesa gotica di Parigi è stato organizzato undi. Ai pesanti danni causati dalle fiamme lo scorso anno sono purtroppo ancora evidenti e i lavori di ristrutturazione ancora in corso. E proprio per questo i componenti del coro hanno voluto celebrare in modo tanto singolare quanto commovente il ritorno in cattedrale, indossando elmetti e tute da cantiere. Il, senza pubblico, è stato registrato all’interno della cattedrale a metà dicembre e in Francia è stato trasmesso in televisione – sul canale France 2 – la sera della Vigilia di. I coristi ...

Questo Natale sarà tutto e il contrario di tutto, credetemi. Per esempio, provate a pensare a come apparirà la vostra tavolata (così silenziosa)?

Milano, 25 dicembre 2020 - Si è concentrato sulle "domande intelligenti" che il mistero dell'Incarnazione suscita l'omelia dell'arcivescovo di Milano, Mario Delpini durante la messa di Natale, ieri no ...

