Ventimiglia. Omicidio di Joseph Fedele: fermati Domenico Pellegrino e Girolamo Condoluci (Di giovedì 24 dicembre 2020) Svolta nelle indagini sull'Omicidio di Joseph Fedele. L'uomo di 67 anni è stato trovato morto il 21 ottobre scorso in un fossato di frazione Calvo a Ventimiglia. I Carabinieri hanno arrestato Domenico Pellegrino, 27 anni, e Girolamo Condoluci, 44, domiciliati nel comprensorio di Bordighera. Domenico Pellegrino è considerato autore dell'Omicidio, Girolamo Condoluci è accusato di favoreggiamento. Domenico è il figlio di Giovanni Pellegrino, condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso insieme ai fratelli Roberto e Maurizio. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Genova su richiesta della Procura distrettuale ...

