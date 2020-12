Rudy Zerby alla bellissima collega: “Quando canta mi rompe lo schermo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rudy Zerby pubblica sul suo profilo Istagram una storia con la bella Diletta Leotta ed afferma: “mi si sta rompendo lo schermo”. Rudy ZerbyNegli ultimi tempi si è parlato molto del famoso Rudy Zerby, giudice impeccabile e molto severo ma allo stesso tempo competente insegnante. Come è noto, qualche settimana fa si era discusso del suo nuovo cambiamento di look. La foto che lo ritraeva con un bel capello lungo e castano aveva fatto immediatamente il giro del web. Incorniciava un sorriso smagliante e sechi occhi azzurrissimi.Solo dopo aver scoperto che si trattava di un fotomontaggio preparato a puntino dalla trasmissione “tu sì que vales” si è diffusa la delusione. Ad oggi Rudy Zerbi è uno dei ... Leggi su kronic (Di giovedì 24 dicembre 2020)pubblica sul suo profilo Istagram una storia con la bella Diletta Leotta ed afferma: “mi si stando lo”.Negli ultimi tempi si è parlato molto del famoso, giudice impeccabile e molto severo ma allo stesso tempo competente insegnante. Come è noto, qualche settimana fa si era discusso del suo nuovo cambiamento di look. La foto che lo ritraeva con un bel capello lungo e castano aveva fatto immediatamente il giro del web. Incorniciava un sorriso smagliante e sechi occhi azzurrissimi.Solo dopo aver scoperto che si trattava di un fotomontaggio preparato a puntino dtrasmissione “tu sì que vales” si è diffusa la delusione. Ad oggiZerbi è uno dei ...

