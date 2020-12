Real Madrid-Granada 2-0 | Zidane | “Hazard non ha giocato perchè non potevo rischiarlo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Zinedineha parlato alla stampa dopo la vittoria per 2-0 del suosulnell’ultimo match della Liga prima del Natale. Una vittoria importante, ma il tecnico dei Blancos ha dovuto spiegare in conferenza stampa il mancato ingresso in campo di Edendopo l’infortunio occorso a Rodrygo. “Ho pensato che non fosse il caso di metterlo, era una partita molto dura e avevo paura si potesse fare male di nuovo – ha affermato– Adesso riposeremo e piano piano tornerà a giocare, penso che bisogna fare le cose con i giusti tempi e stasera ho pensato che non fosse il momento giusto.” Continua quindi la via del recupero per il talentuoso belga, che in questi mesi è stato vittima di diversi problemi fisici che ne hanno condizionato pesantemente l’inizio di ...