Qualcuno ha detto “ravanelli spaziali“?

In principio era un cespo di lattuga. Ora sulla Stazione spaziale internazionale ci sono anche i ravanelli. Sulla cosiddetta casa orbitante degli astronauti attorno alla Terra tra gli esperimenti in corso c'è infatti anche riuscire a coltivare verdure e altri vegetali (e produrre quindi cibo) in condizioni di microgravità. Quella dei ravanelli è l'ultima dimostrazione di quanto questo sia possibile: in questo video, appena rilasciato dalla Nasa ne trovate – scusate il doppio senso – un assaggio. Si tratta del risultato di un esperimento chiamato Plant Habitat-02, col quale gli studiosi a bordo stanno testando tipi di ravanelli differenti osservando come si sviluppano in base a diverse condizioni di luce e terreno. In una manciata di secondi, il raccolto di 27 giorni di coltivazione.

Sulla Stazione spaziale internazionale si fanno esperimenti di agricoltura spaziale: gli ultimi arrivati nell'orto degli astronauti della Iss, in un video della Nasa In principio era un cespo di lattu ...

Scatole di Natale, la scuola di Carbonazzi fa il botto

L'operazione "Scatole di Natale" è stata una lezione per tutti. Da Patrizia Mercuri, dirigente scolastica del circolo didattico San Donato, cui fa capo la scuola elementare di via Forlanini, ad Alessa ...

