Meteo Lunedì a rischio TEMPESTA su Italia. Badilate di Neve Nord Ovest, Alpi e Appennino (Di giovedì 24 dicembre 2020) Meteo 28 dicembre burrasca. Meteo 29 dicembre burrasca.L’evoluzione Meteo tracciata dei modelli matematici di alta risoluzione, oltre che elevata affidabilità, non lasciano spazio se non a commenti che mostrano una certa inquietudine per il severo peggioramento atteso in coincidenza soprattutto della giornata di Lunedì 28. In tale circostanza un’area ciclonica molto profonda raggiungerà il canale della Manica, mentre un minimo secondario di bassa pressione si formerà sul Nord-Ovest Italiano, dove è stimata una pressione di 984 hPa. Ed ecco l’ennesimo minimo ciclonico esagerato in Italia. Un tempo simili basse pressioni erano occasionali, avevano tempi di ritorno di alcuni anni, mentre negli ultimi due le vediamo spesso, e sembrerebbero divenire ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020)28 dicembre burrasca.29 dicembre burrasca.L’evoluzionetracciata dei modelli matematici di alta risoluzione, oltre che elevata affidabilità, non lasciano spazio se non a commenti che mostrano una certa inquietudine per il severo peggioramento atteso in coincidenza soprattutto della giornata di28. In tale circostanza un’area ciclonica molto profonda raggiungerà il canale della Manica, mentre un minimo secondario di bassa pressione si formerà sulno, dove è stimata una pressione di 984 hPa. Ed ecco l’ennesimo minimo ciclonico esagerato in. Un tempo simili basse pressioni erano occasionali, avevano tempi di ritorno di alcuni anni, mentre negli ultimi due le vediamo spesso, e sembrerebbero divenire ...

