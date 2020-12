Lega, un ‘fedelissimo’ di Matteo Salvini come commissario in Veneto: il leader muove le sue pedine per limitare il potere di Luca Zaia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel risiko che vede da mesi Matteo Salvini e Luca Zaia muovere le proprie pedine all’interno della Lega, il segretario ha deciso di battere un pugno sul tavolo. E ha nominato commissario del partito in Veneto un giovanissimo che Zaiano non è per niente. Anzi, è un pupillo di Massimo Bitonci, l’ex sindaco di Padova ed ex sottosegretario, nonché amministratore del partito, che in Veneto è sempre più l’uomo forte del segretario lombardo. La scelta ha premiato Alberto Stefani, 28enne di Camposampiero, che è anche sindaco di Borgoricco e parlamentare. Toccherà a lui raccogliere l’eredità dell’ex ministro veronese Lorenzo Fontana (nominato un mese fa ad altri incarichi) che si era detto disposto a farsi da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel risiko che vede da mesire le proprieall’interno della, il segretario ha deciso di battere un pugno sul tavolo. E ha nominatodel partito inun giovanissimo cheno non è per niente. Anzi, è un pupillo di Massimo Bitonci, l’ex sindaco di Padova ed ex sottosegretario, nonché amministratore del partito, che inè sempre più l’uomo forte del segretario lombardo. La scelta ha premiato Alberto Stefani, 28enne di Camposampiero, che è anche sindaco di Borgoricco e parlamentare. Toccherà a lui raccogliere l’eredità dell’ex ministro veronese Lorenzo Fontana (nominato un mese fa ad altri incarichi) che si era detto disposto a farsi da ...

fattoquotidiano : Lega, un ‘fedelissimo’ di Matteo Salvini come commissario in Veneto: il leader muove le sue pedine per limitare il… - clikservernet : Lega, un ‘fedelissimo’ di Matteo Salvini come commissario in Veneto: il leader muove le sue pedine per limitare il… - Noovyis : (Lega, un ‘fedelissimo’ di Matteo Salvini come commissario in Veneto: il leader muove le sue pedine per limitare il… - DaCaiomauro : RT @LaNotiziaTweet: Milioni spariti del Carroccio. Altre accuse al tesoriere della Lega. A parlare con i pm è il commercialista Scillieri.… - MatttBBB : RT @LaNotiziaTweet: Milioni spariti del Carroccio. Altre accuse al tesoriere della Lega. A parlare con i pm è il commercialista Scillieri.… -