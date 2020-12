L’abbraccio tra Salvini e Meloni: “Dicono che siamo in crisi? Più vogliono farci litigare, più ci vogliamo bene” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nessuna aria di crisi nel centrodestra, né, soprattutto tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Parola dei due leader che mercoledì 23 dicembre, davanti alle telecamere, hanno mostrato un abbraccio, smentendo le “accuse” di una possibile crisi, e a dimostrazione del clima sereno che, a loro dire, c’è nella coalizione. “Chiedete se anche Renzi e Conte si abbracciano“, ha detto la numero uno di FdI. “Più vogliono farci litigare, più ci vogliamo bene”, ha invece sottolineato l’ex ministro dell’Interno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nessuna aria dinel centrodestra, né, soprattutto tra Matteoe Giorgia. Parola dei due leader che mercoledì 23 dicembre, davanti alle telecamere, hanno mostrato un abbraccio, smentendo le “accuse” di una possibile, e a dimostrazione del clima sereno che, a loro dire, c’è nella coalizione. “Chiedete se anche Renzi e Conte si abbracciano“, ha detto la numero uno di FdI. “Più, più ci”, ha invece sottolineato l’ex ministro dell’Interno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

