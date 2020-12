"Il virus diventa pericoloso solo se attacca le persone". E il web insulta Arcuri (Di giovedì 24 dicembre 2020) Francesca Galici I social assegnano ancora una volta il "premio Lapalisse" a Domenico Arcuri per le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa sul Covid Ieri Domenico Arcuri ha tenuto una conferenza stampa per aggiornare il Paese sulla situazione epidemiologica e sulla campagna vaccinale, che dovrebbe iniziare simbolicamente il 27 dicembre. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 ha ribadito l'importanza del vaccino, soprattutto per le persone fragili, ma un passaggio della sua conferenza ha particolarmente colpito gli italiani, che sui social non hanno potuto fare a meno di commentare, talvolta con amara ironia. nodo 1911912 "Il virus in sé non è preoccupante, lo diventa quando attacca il corpo di una persona", ha detto Domenico ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Francesca Galici I social assegnano ancora una volta il "premio Lapalisse" a Domenicoper le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa sul Covid Ieri Domenicoha tenuto una conferenza stampa per aggiornare il Paese sulla situazione epidemiologica e sulla campagna vaccinale, che dovrebbe iniziare simbolicamente il 27 dicembre. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 ha ribadito l'importanza del vaccino, soprattutto per lefragili, ma un passaggio della sua conferenza ha particolarmente colpito gli italiani, che sui social non hanno potuto fare a meno di commentare, talvolta con amara ironia. nodo 1911912 "Ilin sé non è preoccupante, loquandoil corpo di una persona", ha detto Domenico ...

VercesiStefania : RT @__House_MD: Arcuri: Il virus di per se non è pericoloso, lo diventa quando entra in contatto con una persona. Nemmeno Rocco di per se è… - danieledv79 : RT @kunta61: 'Il virus in sé non è preoccupante, lo diventa quando entra nel corpo di una persona' dice Arcuri. Che entrino in pompa magna… - Gb2002Gb : RT @GcristianoD: Dice Arcuri: 'Il virus in sé non è preoccupante. Lo diventa quando attacca il corpo di una persona'. In effetti, la stupi… - fra_gra_3 : RT @GcristianoD: Dice Arcuri: 'Il virus in sé non è preoccupante. Lo diventa quando attacca il corpo di una persona'. In effetti, la stupi… - cristianovilla9 : RT @LelloForlini: #Arcuri : 'IL VIRUS IN SÉ NON È PREOCCUPANTE, LO DIVENTA QUANDO ATTACCA IL CORPO DI UNA PERSONA' #graziealcazzo si può… -

Ultime Notizie dalla rete : virus diventa "Il virus diventa pericoloso solo se attacca le persone". E il web insulta Arcuri ilGiornale.it "Il virus diventa pericoloso solo se attacca le persone". E il web insulta Arcuri

Dai super frigoriferi ai medici, perché il piano Arcuri fa acqua "Il virus in sé non è preoccupante, lo diventa quando attacca il corpo di una persona", ha detto Domenico Arcuri, che poi ha continuato ...

La mutazione inglese del virus non è un pericolo: ecco perché

Quali siano i fattori che abbiano contribuito alla mutazione del virus Sars-Cov-2 non è ancora chiaro. "ll lockdown, in un certo senso , - spiega - gli ha fatto capire che doveva diventare più ...

Dai super frigoriferi ai medici, perché il piano Arcuri fa acqua "Il virus in sé non è preoccupante, lo diventa quando attacca il corpo di una persona", ha detto Domenico Arcuri, che poi ha continuato ...Quali siano i fattori che abbiano contribuito alla mutazione del virus Sars-Cov-2 non è ancora chiaro. "ll lockdown, in un certo senso , - spiega - gli ha fatto capire che doveva diventare più ...