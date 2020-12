Il caso Chico Forti e l'elogio dei cattivi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Non ci credeva più la madre 91enne di Enrico “Chico” Forti, detenuto in Florida da vent’anni dopo un processo da molti ritenuto quantomeno approssimativo e ora in procinto di tornare a scontare la sua pena in Italia. Vent’anni sono tanti per un uomo ma anche per i governi, che nel caso di Forti, non ci hanno creduto molto. Governi italiani e americani di tutte le fogge: da noi di destra e di sinistra, persino tecnici, e al di là dell’oceano, repubblicani e democratici. Presidenti ‘controversi’ e ‘guerrafondai’ come la vulgata non ha mancato di definire Berlusconi e Bush jr ma anche quello che lo stesso mainstream ha dipinto come il ‘probissimo’ Obama, o gli epigoni dem nostrani, da Prodi a Enrico Letta o a Renzi. Vent’anni - a quanto si apprende dai congiunti di Chico Forti, lo zio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Non ci credeva più la madre 91enne di Enrico “, detenuto in Florida da vent’anni dopo un processo da molti ritenuto quantomeno approssimativo e ora in procinto di tornare a scontare la sua pena in Italia. Vent’anni sono tanti per un uomo ma anche per i governi, che neldi, non ci hanno creduto molto. Governi italiani e americani di tutte le fogge: da noi di destra e di sinistra, persino tecnici, e al di là dell’oceano, repubblicani e democratici. Presidenti ‘controversi’ e ‘guerrafondai’ come la vulgata non ha mancato di definire Berlusconi e Bush jr ma anche quello che lo stesso mainstream ha dipinto come il ‘probissimo’ Obama, o gli epigoni dem nostrani, da Prodi a Enrico Letta o a Renzi. Vent’anni - a quanto si apprende dai congiunti di, lo zio ...

