Gino Onelli | da Roma a Norma | scomparso

(Di giovedì 24 dicembre 2020) È una Vigilia di Natale triste per la famiglia diOnnelli, capitolino, 75enne che, dal 17 dicembre 2020, sembra esserenel nulla. Nella mattinata del detto giorno, da, al volante della sua auto, una Fiat Tipo bianca targata FS244JA, è partito in direzione(Latina) per andare a trovare i fratelli ma nella località pontina non è mai arrivato. L’uomo, alto 1 metro e 70, dagli occhi castani e i capelli brizzolati, al momento della partenza pervestiva: una giacca scura, un maglione rosso con scollo a V, una camicia a quadri celeste e pantaloni beige. Del caso si è occupata anche la famosa trasmissione televisiva Chi l‘ha Visto? e una denuncia di scomparsa è stata depositata. Dovessero esserci novità, prontamente le comunicheremo. su Il Corriere della Città.