Gattuso toglie la benda e parla della malattia all' occhio | ' Non sono me stesso'

L'allenatore del Napoli soffre di miastenia, una malattia autoimmune. Dopo la partita con il Torino, mercoledì sera, si è mostrato davanti alle telecamere e ha lanciato un messaggio per i giovani: 'La ...

NapoliIsLife : Io sono stato molto critico con Gattuso in queste settimane ma ciò non toglie la mia stima per l’uomo, Forza Ringhio non mollare! - ForzaNa51521144 : @Carloalvino Pienamente d’accordo!!!!???????? Ciò non toglie che il declino del Napoli è iniziato con giuntoli e poi Ga… - sonoNAPnonITA : @tennents1975 Gattuso era partito dal riprendere quel gioco che tra i più belli d'Europa, poi ha cambiato. Ciò non… - GinoSalone : #LazioNapoli ,,,ho spento la tv,,,al netto delle assenze non ho aggettivi per questo Napoli,,,,,,,Gattuso ci mette… - Alvinsupersta11 : #LazioNapoli se Gattuso non toglie koulibaly ed il Napoli rimane in dieci sarà solo colpa sua perché sa benissimo c… -

Il Torino ha preso gol da tutti con la pala e stasera Giampaolo ci ha perfino aiutati dimostrando di essere un allenatore inadeguato perché ha tolto Belotti dal campo ... Questa sera Gattuso è un ...

VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Napoli osceno! Gattuso sulla graticola, mi sono sentito male"

Il noto giornalista campano non usa mezzi termini per commenta la prestazione del Napoli: 'Solo Insigne ci ha messo il cuore'.

