Filippo Magnini Natale in isolamento: è positivo al Covid (Di giovedì 24 dicembre 2020) A poche ore dalla vigilia di Natale Filippo Magnini, papà solo da qualche mese della piccola Mia nata dalla relazione con Giorgia Palmas, ha annunciato di essere positivo al Covid. Una rivelazione che l’ex campione di nuoto ha deciso di fare per informare anche tutti coloro che nelle ultime settimane hanno avuto contatti con lui. Per Filippo questa è una notizia drammatica visto che lo costringe a stare lontano dalla sua famiglia e in particolare dalla figlia. Filippo Magnini si augura di non aver contagiato nessuno, il pensiero che qualcuno possa stare male a causa sua non lo rende sereno. È in isolamento e trascorrerà le feste di fine anno da solo, lontano da Giorgia e Mia, e questo non gli fa piacere e lo rattrista molto, ma ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) A poche ore dalla vigilia di, papà solo da qualche mese della piccola Mia nata dalla relazione con Giorgia Palmas, ha annunciato di essereal. Una rivelazione che l’ex campione di nuoto ha deciso di fare per informare anche tutti coloro che nelle ultime settimane hanno avuto contatti con lui. Perquesta è una notizia drammatica visto che lo costringe a stare lontano dalla sua famiglia e in particolare dalla figlia.si augura di non aver contagiato nessuno, il pensiero che qualcuno possa stare male a causa sua non lo rende sereno. È ine trascorrerà le feste di fine anno da solo, lontano da Giorgia e Mia, e questo non gli fa piacere e lo rattrista molto, ma ...

