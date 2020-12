Elf, Will Ferrell e quella scena che lo fece vomitare (Di venerdì 25 dicembre 2020) Will Ferrell vomitò mangiando caramelle e pasticcini assieme ad un piatto di spaghetti durante le riprese di Elf - Un elfo di nome Buddy. Durante le riprese di Elf - Un elfo di nome Buddy, Will Ferrell fu costretto a mangiare delle caramelle assieme ad un piatto di spaghetti. Inizialmente l'attore vomitò e dovette girare nuovamente l'intera scena, dimostrando che era disposto a fare qualunque cosa per ottenere la sequenza giusta per il film. La scena in cui Buddy mangia diverse caramelle e pasticcini con gli spaghetti fu girata per ben due volte perché Ferrell si sentì male durante la prima take. L'attore in seguito dichiarò di aver rischiato una congestione più volte durante le riprese della pellicola. Durante la scena della piramide alimentare … Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 dicembre 2020)vomitò mangiando caramelle e pasticcini assieme ad un piatto di spaghetti durante le riprese di Elf - Un elfo di nome Buddy. Durante le riprese di Elf - Un elfo di nome Buddy,fu costretto a mangiare delle caramelle assieme ad un piatto di spaghetti. Inizialmente l'attore vomitò e dovette girare nuovamente l'intera, dimostrando che era disposto a fare qualunque cosa per ottenere la sequenza giusta per il film. Lain cui Buddy mangia diverse caramelle e pasticcini con gli spaghetti fu girata per ben due volte perchési sentì male durante la prima take. L'attore in seguito dichiarò di aver rischiato una congestione più volte durante le riprese della pellicola. Durante ladella piramide alimentare …

