Ecco fino a dove si può spostare chi vive in comuni sotto i cinquemila abitanti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una pagina e un bot Telegram ci dicono fin dove possono arrivare i residenti dei comuni sotto i 5.000 abitanti Come scoprire, abbastanza chiaramente, i viaggio che si possono intraprendere nei giorni “arancioni”, tra i comuni più piccoli d’Italia Leggi su it.mashable (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una pagina e un bot Telegram ci dicono finpossono arrivare i residenti deii 5.000Come scoprire, abbastanza chiaramente, i viaggio che si possono intraprendere nei giorni “arancioni”, tra ipiù piccoli d’Italia

NicolaPorro : Dal “rimpiangerai di essere viva” alla minaccia di stupro, fino all’augurio di una morte violenta. Ecco cosa è succ… - sole24ore : Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi, 24 dicembre: dalla messa anticipata ai cenoni, fino alle seconde case… - sole24ore : Milleproroghe, via libera al decreto. Dal blocco degli sfratti allo smart working per i figli under 14: ecco tutte… - CISLFPPUGLIA : RT @CislPuglia: Rispettare le regole oggi ci aiuterà domani ad uscire dalla pandemia. Ecco le misure nazionali valide fino al 6 gennaio ria… - gabriellaparisi : #Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi 24 dicembre: dalla messa anticipata ai cenoni, fino alle seconde case -