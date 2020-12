Cyberpunk 2077 si aggiorna con l'hotfix 1.06 per PC, PS4 e Xbox One (Di giovedì 24 dicembre 2020) CD Projekt Red continua ad apportare modifiche al suo discusso Cyberpunk 2077 e, ora, dopo l'aggiornamento 1.05 ha pubblicato l'hotfix 1.06 per PC, PS4 e Xbox One. Come saprete, il titolo soffre di gravi problemi tecnici su old-gen e a più riprese vi abbiamo parlato di come il team ha intenzione di migliorare le versioni PS4 e Xbox One con future patch. L'hotfix 1.06 per console introduce una migliore gestione della memoria e una maggiore stabilità che dovrebbero ridurre i crash anomali più volte segnalati. Su PC, invece, l'aggiornamento interviene a migliorare la gestione dei salvataggi e da ora dovrebbe essere risolto il problema dei salvataggi corrotti oltre gli 8 MB. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 dicembre 2020) CD Projekt Red continua ad apportare modifiche al suo discussoe, ora, dopo l'mento 1.05 ha pubblicato l'1.06 per PC, PS4 eOne. Come saprete, il titolo soffre di gravi problemi tecnici su old-gen e a più riprese vi abbiamo parlato di come il team ha intenzione di migliorare le versioni PS4 eOne con future patch. L'1.06 per console introduce una migliore gestione della memoria e una maggiore stabilità che dovrebbero ridurre i crash anomali più volte segnalati. Su PC, invece, l'mento interviene a migliorare la gestione dei salvataggi e da ora dovrebbe essere risolto il problema dei salvataggi corrotti oltre gli 8 MB. Leggi altro...

