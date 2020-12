Coronavirus, scoperta un’altra variante dopo inglese e sudafricana. Gli esperti: “Tasso di diffusione allarmante” (Di giovedì 24 dicembre 2020) un’altra nuova variante di Coronavirus è stata scoperta. La scorsa settimana due varianti del Covid-19 sono state scoperte in Gran Bretagna e in Sudafrica. La nuova variante, al pari di quella britannica e sudafricana, sembra avere una maggiore trasmissibilità: almeno stando a quanto riferiscono funzionari sanitari e gli scienziati locali che guidano la strategia contro la nuova variante del virus. L’allarme arriva dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie. Come detto si tratta di una mutazione simile a quelle individuate nel Regno Unito e in Sudafrica, “ma sembra un ceppo differente”, ha detto John Nkengasong, a capo dell’istituzione, precisando che i dati sono “molto limitati”.



