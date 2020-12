Come compilare l’autocertificazione di Natale per visitare parenti e amici (Di giovedì 24 dicembre 2020) Da oggi 24 dicembre l’Italia è tutta zona rossa ma con la ribattezzata autocertificazione di Natale sarà possibile spostarsi anche per visitare parenti e amici. Sulle pagine di OM è stato già riportato un approfondimento con il link al download del modulo valido in questo momento. Ora, vista la necessità delle prossime ore, sarà invece specificato Come compilare il documento in modo corretto e per non incorrere in problemi nel momento di eventuali controlli delle forze di polizia. Intanto va detto che ci si potrà spostare al massimo una volta al giorno, solo in due persone (senza considerare i minori di 14 anni e le persone disabili non autosufficienti). Va chiarito anche che si potrà andare da un comune all’altro, purché siano della stessa regione di appartenenza. Il modulo di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Da oggi 24 dicembre l’Italia è tutta zona rossa ma con la ribattezzata autocertificazione disarà possibile spostarsi anche per. Sulle pagine di OM è stato già riportato un approfondimento con il link al download del modulo valido in questo momento. Ora, vista la necessità delle prossime ore, sarà invece specificatoil documento in modo corretto e per non incorrere in problemi nel momento di eventuali controlli delle forze di polizia. Intanto va detto che ci si potrà spostare al massimo una volta al giorno, solo in due persone (senza considerare i minori di 14 anni e le persone disabili non autosufficienti). Va chiarito anche che si potrà andare da un comune all’altro, purché siano della stessa regione di appartenenza. Il modulo di ...

blogsicilia : Come compilare l'autocertificazione per andare a trovare familiari e amici? - - wordweb81 : Come compilare l'autocertificazione di Natale per visitare parenti e amici - ilgiornale : Scatta la zona rossa: si rischiano maxi multe in caso di violazione. Autocertificazione obbligatoria: ecco quando e… - il_Maggiore : @techpat_yt Dimmi che vi fanno ancora compilare i facsimili dei titoli di credito come assegni e cambiali e mi svolti la giornata. - Erica63093799 : RT @Erica63093799: #InpsInAscolto sto cercando di compilare le prestazioni per il bonus baby sitting covid. Il sistema è bloccato da venerd… -