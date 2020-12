Brexit, il gatto 'Larry' ruba la scena a Downing Street attaccando un piccione (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una zampata a un malcapitato piccione di passaggio, come a voler celebrare a modo suo l 'imminente accordo sul dopo Brexit fra Regno Unito e Ue. Il gattone Larry, che da anni spadroneggia a Downing ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una zampata a un malcapitatodi passaggio, come a voler celebrare a modo suo l 'imminente accordo sul dopofra Regno Unito e Ue. Ilne, che da anni spadroneggia a...

romanannamaria : RT @GabrieleCarrer: Larry, il gatto di Downing Street, un’ora fa davanti ai giornalisti in attesa del discorso alla nazione del premier (il… - LuigiZangari : RT @Agenzia_Ansa: #Brexit, il #gatto di Downing Street ruba la scena ai negoziati catturando un piccione - VIDEO Larry 'organizza' un intra… - danielestiglitz : RT @GabrieleCarrer: Larry, il gatto di Downing Street, un’ora fa davanti ai giornalisti in attesa del discorso alla nazione del premier (il… - SmorfiaDigitale : Brexit:gatto Larry ruba scena Downing St. e attacca piccione - Ultima Ora - simocanettieri : RT @GabrieleCarrer: Larry, il gatto di Downing Street, un’ora fa davanti ai giornalisti in attesa del discorso alla nazione del premier (il… -