Verona-Inter 1-2 | gol di Lautaro e Skriniar 

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Settima vittoria di fila in campionato dell’che si impone 2-1 in trasferta sule passa, almeno per un paio d’ore in testa al campionato. I nerazzurri vincono al ‘Bentegodi’ grazie alle reti die Skriniar che vanificano il gol del momentaneo 1-1 di Ilic. La squadra di Conte sale a quota 33 in classifica, a +2 sui cugini del Milan, impegnati tra pochi minuti a San Siro contro la Lazio. I gialloblù restano noni con 20 punti. Dopo un primo tempo equilibrato e avaro di emozioni gli ospiti sbloccano il match al 7? della ripresa con uno splendido il gol di: Hakimi crossa dalla destra e trova la volée del 23enne argentino, destro che bacia il palo e s’insacca alle spalle di Silvestri. La squadra di Juric non molla e trova il pari al 18?: discesa di Faraoni sulla destra che mette al centro, cross ...