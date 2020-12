Un’altra vita per le piante di natale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il significato profondo che rivestono alcune piante nel periodo più buio dell’anno è noto in tutto il mondo. L’abete, il vischio, l’agrifoglio, il ginepro, l’elleboro poco alla volta hanno conquistato il loro posto nel periodo cruciale del solstizio d’inverno che ha finito col coincidere col natale cristiano. «Fare l’albero» è un’usanza che in Italia si è radicata nel secondo dopoguerra, se ha trovato facile rispondenza è perché si ricollegava a culti e miti più antichi che comprendevano un «albero cosmico», … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il significato profondo che rivestono alcunenel periodo più buio dell’anno è noto in tutto il mondo. L’abete, il vischio, l’agrifoglio, il ginepro, l’elleboro poco alla volta hanno conquistato il loro posto nel periodo cruciale del solstizio d’inverno che ha finito col coincidere colcristiano. «Fare l’albero» è un’usanza che in Italia si è radicata nel secondo dopoguerra, se ha trovato facile rispondenza è perché si ricollegava a culti e miti più antichi che comprendevano un «albero cosmico», … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

