Sonia Lorenzini, gravi frasi contro Rosalinda: sul web scoppia la polemica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sonia Lorenzini subirà un provvedimento al Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha detto contro Rosalinda Cannavò Ad attirare non poco l’attenzione del gossip e dei telespettatori Sonia Lorenzini, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la 28esima puntata del reality la gieffina è stata nominata da Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Sonia non ha preso affatto bene il gesto della sua compagna d’avventura. Si è sentita tradita ed è per questo che nella casa più spiata d’Italia si è scagliata duramente contro di lei. Sonia Lorenzini ha pronunciato frasi gravi e forti contro Rosalinda Cannavò. Dopo la ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 23 dicembre 2020)subirà un provvedimento al Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha dettoCannavò Ad attirare non poco l’attenzione del gossip e dei telespettatori, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la 28esima puntata del reality la gieffina è stata nominata daCannavò, in arte Adua Del Vesco.non ha preso affatto bene il gesto della sua compagna d’avventura. Si è sentita tradita ed è per questo che nella casa più spiata d’Italia si è scagliata duramentedi lei.ha pronunciatoe fortiCannavò. Dopo la ...

biscottibrucia2 : RT @kicca041: Facciamo degli esempi... TZ Tommaso Zorzi GS Giulia Salemi PP Pierpaolo Petrelli MTR Maria Teresa Ruta SO Sonia Lorenzini ??… - Michele05315617 : RT @kicca041: Facciamo degli esempi... TZ Tommaso Zorzi GS Giulia Salemi PP Pierpaolo Petrelli MTR Maria Teresa Ruta SO Sonia Lorenzini ??… - iremma7 : RT @ria_aste: Domani passa l'aereo per Stefania: SOValiPiùDiCiòChePensi?Viperelle Watch SOnia Lorenzini dire che è per lei #GFVIP - wrckmyplans : Non sapevo di essere una fan di Sonia Lorenzini - Francym97 : RT @sonoestanca2: Fan di Stefania vi sono vicina, già vedersi fregare un aereo è una merda poi lo è ancora di più se a farlo è Sonia Lorenz… -