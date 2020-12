Samantha De Grenet rimproverata dal GF: la confidenza a Sonia dopo frase choc “Io ti uccido” – VIDEO (Di mercoledì 23 dicembre 2020) dopo la discussione tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando, la prima si è sfogata con Sonia Lorenzini, sbottando malamente e “minacciando” di uccidere la Queen di Babilonia per avere tirato in ballo suo figlio Brando (la bionda si è anche scusata per la sua affermazione). Samantha De Grenet rimproverata in confessionale Samantha De Grenet,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 23 dicembre 2020)la discussione traDee Stefania Orlando, la prima si è sfogata conLorenzini, sbottando malamente e “minacciando” di uccidere la Queen di Babilonia per avere tirato in ballo suo figlio Brando (la bionda si è anche scusata per la sua affermazione).Dein confessionaleDe,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Fra le due non sembra esserci feeling... ?????? #GFVIP - domeniconaso : Samantha De Grenet vergognosamente in difesa di un uomo volgare, sessista e maschilista. #gfvip - Fairy_Ringil : #GFVIP doveva dirle che ha detto che la uccide... Altro che psicopatica - StefaniaLP86 : @cumdivido Mandate a casa Sonia prima di Natale e se possibile pure Samantha de Grenet. Grazie prego ciao - Soo_sadlyx : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando vs Samantha De Grenet: “mi hai dato un po’ di sale, però sappi che io non offendo e tu continui ad offender… -