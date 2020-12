Rientro a scuola il 7 gennaio per il 50%, Turi (Uil): più agevole far ruotare le classi senza dividerle (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "L'annuncio da parte del Sindaco di Bari, De Caro dimostra che il dialogo / confronto, si è concluso con un compromesso: si apre al 50% il 7 gennaio. Forse ci siamo, sarà finito il Ping pong sull'apertura delle scuole, per il quale ci è voluta una deroga al dpcm del 3 dicembre che fissava l'apertura al 75%". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "L'annuncio da parte del Sindaco di Bari, De Caro dimostra che il dialogo / confronto, si è concluso con un compromesso: si apre al 50% il 7. Forse ci siamo, sarà finito il Ping pong sull'apertura delle scuole, per il quale ci è voluta una deroga al dpcm del 3 dicembre che fissava l'apertura al 75%". L'articolo .

raffaellapaita : Il 7 gennaio si avvicina ma non è stata fatta chiarezza sulle modalità con cui il governo intende gestire il proble… - SkyTG24 : Covid Milano, protesta studenti del Parini: 'Rientro sia in sicurezza'. VIDEO - Agenzia_Ansa : #Scuola, si riapre dal 7 gennaio, c'è accordo tra governo, Regioni, Province, Comuni. Upi: positiva intesa sul rien… - Teresafas : @pattoscienza @ProfLopalco La propaganda di Azzolina per il rientro a scuola in presenza il 7 gennaio è insostenibi… - sansalvonet : Scuola. Il Prefetto di Chieti vara il documento operativo per il rientro del 7 gennaio -