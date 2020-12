Ricorso Juve-Napoli | posizione a sorpresa della Figc

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Collegio di Garanzia del Coni ha accettato ildel: la partita con lantus si dovrà giocare. Ma per lala partita non finisce qui Non c’è ancora il triplice fischio sulla questionentus-dopo il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni. Ilha recuperato il punto di penalizzazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.