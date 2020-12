Ora è anche ufficiale: Aramu rinnova con il Venezia. Il comunicato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come già anticipato, c’era la volontà di proseguire il matrimonio tra Mattia Aramu e il Venezia. Ora il rinnovo del contratto è ufficiale. Negli ultimi giorni la svolta e il raggiungimento dell’accordo. Aramu, pedina fondamentale per la squadra di Zanetti, ha rinnovato fino al 2023 con opzione per il 2024. Questo il comunicato del club lagunare: “Il Venezia FC comunica che è stato prolungato il contratto del fantasista Mattia Aramu, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2023 con opzione di rinnovo in favore della società fino al 30/06/2024“. Foto: Twitter Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come già anticipato, c’era la volontà di proseguire il matrimonio tra Mattiae il. Ora il rinnovo del contratto è. Negli ultimi giorni la svolta e il raggiungimento dell’accordo., pedina fondamentale per la squadra di Zanetti, hato fino al 2023 con opzione per il 2024. Questo ildel club lagunare: “IlFC comunica che è stato prolungato il contratto del fantasista Mattia, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2023 con opzione di rinnovo in favore della società fino al 30/06/2024“. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

rtl1025 : ?? Ora ospite di #nonstopnews Alessandro Preziosi, anche lui tra i protagonisti della nuova esclusiva collaborazione… - lauraboldrini : Via libera di #EMA al #vaccino #PfizerBioNTech. Una luce di speranza. Finalmente. Il 27 dicembre anche in Italia c… - capuanogio : Crosetti su #Repubblica: la frattura istituzionale tra #Coni e #Figc porta a un verdetto che mette a rischio il cam… - musaalafuga : RT @bayxreche: ora che lo ha detto anche signorini,, continuiamo ad essere visionarie? ?? #rosmello - DelfyEg : RT @lapinuccia88: @GrandeFratello ora che la chiamate in confessionale ditele che anche il primo era il suo imbecilli. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Frosinone, lo scandalo interporto: ora anche il Tribunale certifica il fallimento Il Fatto Quotidiano Telegram inserisce la pubblicità nei canali pubblici dal 2021

Il fondatore Durov a caccia di strumenti per tenere in piedi la app, che ha quasi raggiunto i 500 milioni di utenti. Le chat private o di gruppo restano libere da annunci per ora ...

Boom dell'auto elettrica: a novembre le vetture con la spina raggiungono il 7% di quota

Sicuramente il 2020 rimarrà alla storia come l’anno del Covid. Della pandemia e del lockdown. Del calo dei consumi, dello smart working e, addirittura, della chiusura totale di ...

Il fondatore Durov a caccia di strumenti per tenere in piedi la app, che ha quasi raggiunto i 500 milioni di utenti. Le chat private o di gruppo restano libere da annunci per ora ...Sicuramente il 2020 rimarrà alla storia come l’anno del Covid. Della pandemia e del lockdown. Del calo dei consumi, dello smart working e, addirittura, della chiusura totale di ...