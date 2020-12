Milan-Lazio 3-2, Hernandez nel finale: Tabellino e Highlights (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il terzino sempre più uomo decisivo. I biancocelesti cadono nel recupero Milan-Lazio: Tabellino e Highlights Milan-Lazio 3-2, Cronaca, Tabellino ed Highlights Milan-Lazio: Tabellino e Highlights – Partita decisiva sia per la capolista, sia per la sfidante. Milan-Lazio è un importante crocevia del campionato prima della pausa per le festività natalizie. Dopo la vittoria dell’Inter nella complicata trasferta di Verona contro l’Hellas, i rossoneri sono chiamati a battere in casa un’avversaria ostica come la Lazio di Simone Inzaghi. Stefano Pioli sceglie di riconfermare Leao come unica punta, con Rebic largo a sinistra. Tante sono le ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il terzino sempre più uomo decisivo. I biancocelesti cadono nel recupero3-2, Cronaca,ed– Partita decisiva sia per la capolista, sia per la sfidante.è un importante crocevia del campionato prima della pausa per le festività natalizie. Dopo la vittoria dell’Inter nella complicata trasferta di Verona contro l’Hellas, i rossoneri sono chiamati a battere in casa un’avversaria ostica come ladi Simone Inzaghi. Stefano Pioli sceglie di riconfermare Leao come unica punta, con Rebic largo a sinistra. Tante sono le ...

