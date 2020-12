L'Italia oltre i 70 mila morti per Covid (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una analisi della Fondazione Edison sulla situazione aggiornata dei decessi per Covid-19 in base alle statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei governi nazionali evidenzia alcuni dati e trend precisi. 1) L’Italia è ormai il Paese europeo con il più alto numero di decessi totali dall’inizio della pandemia e in particolare quello con il più alto numero di morti nella seconda ondata. (Ci si riferisce qui ai dati ufficiali comunicati dai governi all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche se altre fonti come l’ufficio di statistica spagnolo indicherebbero invece proprio nella Spagna il Paese europeo con più decessi totali). 2) L’Italia è il quinto paese al mondo per decessi da Covid-19 dall’inizio della pandemia, dopo Stati Uniti, Brasile, India e Messico. 3) Tuttavia, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una analisi della Fondazione Edison sulla situazione aggiornata dei decessi per-19 in base alle statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei governi nazionali evidenzia alcuni dati e trend precisi. 1) L’è ormai il Paese europeo con il più alto numero di decessi totali dall’inizio della pandemia e in particolare quello con il più alto numero dinella seconda ondata. (Ci si riferisce qui ai dati ufficiali comunicati dai governi all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche se altre fonti come l’ufficio di statistica spagnolo indicherebbero invece proprio nella Spagna il Paese europeo con più decessi totali). 2) L’è il quinto paese al mondo per decessi da-19 dall’inizio della pandemia, dopo Stati Uniti, Brasile, India e Messico. 3) Tuttavia, ...

