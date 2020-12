Il nonno accusato di aver stuprato la nipotina in streaming (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gli uomini della Polizia Postale si sono imbattuti in un video pubblicato in diretta su una piattaforma gratuita in cui un uomo abusava di una bimba in tenerissima età. Poi l'indagine e l'arresto Leggi su today (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gli uomini della Polizia Postale si sono imbattuti in un video pubblicato in diretta su una piattaforma gratuita in cui un uomo abusava di una bimba in tenerissima età. Poi l'indagine e l'arresto

Abusava della nipote piccolissima e poi inviava le immagini in diretta su una piattaforma per lo streaming online: con questa accusa è stato arrestato il nonno 53enne dagli agenti della Polizia ...

Nonnino spacciatore, aveva anche armi in casa

Un uomo di 82 anni arrestato per aver ceduto cocaina a una ragazza. Nell’abitazione rinvenute dosi, una pistola e una mazza da baseball ...

