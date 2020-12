Highlights e gol Milan-Lazio 3-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Milan-Lazio, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A San Siro partita incredibile con i padroni di casa che si portano sul 2-0 dopo pochi minuti grazie alle reti di Rebic e Calhanoglu poi arriva il pareggio grazie alle reti di Luis Alberto e Immobile. Ma nel finale ci pensa sempre Theo Hernandez: 3-2 a San Siro. LE PAGELLE E I VOTI LA REAZIONE DI TIZIANO CRUDELI VIDEO 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di. A San Siro partita incredibile con i padroni di casa che si portano sul 2-0 dopo pochi minuti grazie alle reti di Rebic e Calhanoglu poi arriva il pareggio grazie alle reti di Luis Alberto e Immobile. Ma nel finale ci pensa sempre Theo Hernandez: 3-2 a San Siro. LE PAGELLE E I VOTI LA REAZIONE DI TIZIANO CRUDELI1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Risultati Serie A: gol e highlights della quattordicesima giornata Sky Sport Napoli-Torino 1-1, gol e highlights: Insigne salva Gattuso al 92'. Granata all'ultimo posto | Video

Finisce 1-1 la sfida tra Napoli e Torino al Diego Maradona . La squadra di Gattuso in svantaggio per gran parte del secondo tempo dopo il ...

Roma-Cagliari 3-2, gol e highlights: Veretout, Dzeko e Mancini. Inutile la doppietta di Joao Pedro

La Roma chiude il 2020 con una vittoria: 3-2 al Cagliari che consolida il terzo posto in classifica. Nonostante poco cinismo in attacco - il portiere rossoblù tra i migliori in campo - e qualche ...

