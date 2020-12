Game Drive Xbox Halo: Master Chief - recensione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A distanza di cinque anni torniamo a parlare di un hard Drive Seagate specificamente pensato e realizzato per le console Xbox. Questa volta però abbiamo a che fare con un "giocattolino" che farà brillare gli occhi dei fan dello Spartan John-117. L'Hard Drive Halo: Master Chief - Limited Edition 2.5" è disponibile in due formati, quello da 2 TB da noi provato e uno più capiente che arriva a 5 TB. Già prima dell'uscita delle console next-gen si è scatenata la discussione sulla scelta di Microsoft (e Sony) di dotare le loro nuove macchine di hard-Drive estremamente veloci ma anche poco capienti. Il motivo è sicuramente da ricercarsi nella necessità delle due compagnie di tenere più bassi i costi, in quanto gli SSD di quel tipo costano ancora abbastanza e aumentarne la ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A distanza di cinque anni torniamo a parlare di un hardSeagate specificamente pensato e realizzato per le console. Questa volta però abbiamo a che fare con un "giocattolino" che farà brillare gli occhi dei fan dello Spartan John-117. L'Hard- Limited Edition 2.5" è disponibile in due formati, quello da 2 TB da noi provato e uno più capiente che arriva a 5 TB. Già prima dell'uscita delle console next-gen si è scatenata la discussione sulla scelta di Microsoft (e Sony) di dotare le loro nuove macchine di hard-estremamente veloci ma anche poco capienti. Il motivo è sicuramente da ricercarsi nella necessità delle due compagnie di tenere più bassi i costi, in quanto gli SSD di quel tipo costano ancora abbastanza e aumentarne la ...

Eurogamer_it : Seagate ci ingolosisce con una bella Limited Edition. La nostra recensione del Game Drive Xbox Halo: Master Chief. - viltrio : RT @ludicamag: Il racing game, da Gran Turismo in poi, offre un’esperienza quasi sovrapponibile alla realtà. Dagli anni ‘70 in avanti è sta… - El_Pinta : RT @ludicamag: Il racing game, da Gran Turismo in poi, offre un’esperienza quasi sovrapponibile alla realtà. Dagli anni ‘70 in avanti è sta… - giscoli : RT @ludicamag: Il racing game, da Gran Turismo in poi, offre un’esperienza quasi sovrapponibile alla realtà. Dagli anni ‘70 in avanti è sta… - ludicamag : Il racing game, da Gran Turismo in poi, offre un’esperienza quasi sovrapponibile alla realtà. Dagli anni ‘70 in ava… -

Ultime Notizie dalla rete : Game Drive PlayStation 4 e PS4 PRO: Seagate lancia i Game Drive di Marvel's Avengers Everyeye Videogiochi Game Drive Xbox Halo: Master Chief - recensione

Seagate allarga il suo range di Hard Drive con una golosa Limited Edition dedicata a Master Chief. Due terabyte di spazio aggiuntivo per gestire in comodità i vostri giochi e dati sulle ultime due gen ...

Samsung lancia Game Driver per i giochi mobile

Buone notizie per i possessori di dispositivi Samsung (purtroppo per ora solo per la fascia alta), infatti è stata rilasciata una nuova app, chiamata Game Driver, che permette agli utenti di migliorar ...

Seagate allarga il suo range di Hard Drive con una golosa Limited Edition dedicata a Master Chief. Due terabyte di spazio aggiuntivo per gestire in comodità i vostri giochi e dati sulle ultime due gen ...Buone notizie per i possessori di dispositivi Samsung (purtroppo per ora solo per la fascia alta), infatti è stata rilasciata una nuova app, chiamata Game Driver, che permette agli utenti di migliorar ...