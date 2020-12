Coronavirus in Lombardia, i nuovi contagi sono 2.153. I decessi salgono a 98 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il bollettino del 23 dicembre Calano leggermente i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia. sono +2.153 con 32.926 tamponi contro i 2.278 casi positivi e 31.939 tamponi di ieri. sono 98 invece i decessi per Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 92), portando il totale a quota 24.610. Torna a migliorare la situazione ospedaliera a fronte di una diminuzione nel numero di pazienti ricoverati con sintomi (sono 4.243, –47 rispetto a ieri) e in terapia intensiva (536, -4 nelle ultime 24 ore) mentre aumenta il numero di pazienti guariti e dimessi: 379.750 (+2.960). Il totale di persone positive in Regione sale così a 60.239. Via libera ai vaccini Nel frattempo mancano 4 giorni all’inizio della campagna vaccinale anti Covid in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il bollettino del 23 dicembre Calano leggermente ipositivi alin+2.153 con 32.926 tamponi contro i 2.278 casi positivi e 31.939 tamponi di ieri.98 invece iper Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 92), portando il totale a quota 24.610. Torna a migliorare la situazione ospedaliera a fronte di una diminuzione nel numero di pazienti ricoverati con sintomi (4.243, –47 rispetto a ieri) e in terapia intensiva (536, -4 nelle ultime 24 ore) mentre aumenta il numero di pazienti guariti e dimessi: 379.750 (+2.960). Il totale di persone positive in Regione sale così a 60.239. Via libera ai vaccini Nel frattempo mancano 4 giorni all’inizio della campagna vaccinale anti Covid in ...

