Coronavirus, 63 casi in più in provincia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19 Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19

RaiNews : In questa terra di scienza e pace si registra per la prima volta il coronavirus Covid-19. In Antartico i primi 36 c… - regionetoscana : #covid19 Toscana, #23dicembre ?? 435 nuovi casi ?? 12.264 tamponi ?? 1.069 ricoverati (-47 da ieri) ?? 166 terapia… - you_trend : ?? #Coronavirus, 20/12/20 • Attualmente positivi: 622.760 • Deceduti: 68.799 (+352) • Dimessi/Guariti: 1.261.626 (+… - MarianoFilippi : RT @regionetoscana: #covid19 Toscana, #23dicembre ?? 435 nuovi casi ?? 12.264 tamponi ?? 1.069 ricoverati (-47 da ieri) ?? 166 terapia int… - qn_lanazione : Il #Covid in #Toscana, dati del 23 dicembre: 435 nuovi casi e 22 decessi. Tutti i numeri: -