Calciomercato, l’indiscrezione boom dalla Francia: Milan e Inter su un top del PSG (Di giovedì 24 dicembre 2020) Siamo ormai più che vicini alla prossima stagione di Calciomercato, che avrò inizio il 4 gennaio, e sia Milan che Inter dovranno dare il tutto per tutto per costruire una rosa che possa rimanere competitiva anche nella seconda parte del campionato. Ebbene un innesto a centrocampo è ciò che più servirebbe ad entrambe le squadre: L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Siamo ormai più che vicini alla prossima stagione di, che avrò inizio il 4 gennaio, e siachedovranno dare il tutto per tutto per costruire una rosa che possa rimanere competitiva anche nella seconda parte del campionato. Ebbene un innesto a centrocampo è ciò che più servirebbe ad entrambe le squadre: L'articolo

psb_original : Virtus Entella, Settembrini e Toscano corteggiati da un club di Serie C: l'indiscrezione #SerieB - infoitsport : Calciomercato Juventus, le ultime sull’affare: Paganini lancia l’indiscrezione - psb_original : Cittadella, Awua piace in Serie C: l'indiscrezione #SerieB - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ???? ULTIM’ORA - #Milan, contatti avanzati con il #Napoli per #Llorente L'Indiscrezione di @Carloalvino ?? #LeBombeDiVlad… - sportli26181512 : Indiscrezione da Perugia, Suarez ammette: con la Juve c'era preliminare, poi Paratici ha detto che saltava tutto: E… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato l’indiscrezione Pogba, la Juve c'è: lo United deve venderlo in fretta Tuttosport