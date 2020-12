Biscotti di Natale al ribes | velocissimi da preparare | una delizia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Idialsono una ricetta davvero deliziosa e ricca di sapore, ideale da consumare in questo bellissimo periodo di festa!da, sono ottimi da gustare a colazione con una tazza di caffè e latte o un tè, oppure da stuzzicare durante la giornata come piccolo snack che non vi peserà sulla linea. Vi scalderanno il cuore, imperdibili sopratutto in inverno, magari davanti al camino o sotto le coperte con un buon film da guardare! Si preparano in pochissimi minuti ed il procedimento è davvero semplice e veloce. Conservateli in un contenitore o in un barattolo di vetro. Vediamo insieme la ricetta deidial! Curiose? Iniziamo!dial ...