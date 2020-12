Arzano | Fiat Panda traina impalcatura mobile | il video è virale sul web

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Immagini curiose che hanno fatto il giro del web in pochi minuti. Il conducente di un’auto ha filmato una, nei pressi della rotonda di, cheun’impalcature. Fortunatamente non ci sono state conseguenza per gli altri conducenti. L’incoscienza dell’uomo all guida dellaavrebbe potuto provocare qualche incidente e disagi alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.