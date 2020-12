Traffico Roma del 22-12-2020 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto code perintenso sulla tangenziale est tra via Salaria e via del Foro Italico in direzione dello Stadio Olimpico ed ancora tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni tra lentamente peranche sulla carreggiata esterna del raccordo trapuntino enina intenso ilsulla via Cassia con code tra via di Massarosa e via di Grotta Rossa in direzione del raccordo si rallenta per un incidente sulla via Anagnina all’altezza dell’incrocio con via dei sette metri in uscita daincidente anche su via di Boccea con rallentamenti all’altezza dell’incrocio con via Nazareth per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da ...