“Sospeso” Brutte notizie per il Paradiso delle Signore | la scelta della Rai delude il pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Non ci sono buoneper gli amantisoap opera ‘Il’. Tantissimi telespettatori seguono con costanza e passione le vicende legate a Vittorio Conti e le Veneri, ma adesso sono costretti a rinunciarvi per decisioneRai. Nelle puntate precedenti c’è stato un colpo di scena perché Federico ha scoperto chi è suo padre, mandando totalmente all’aria le sue convinzioni. Per oltre venticinque anni Federico ha vissuto con la convinzione di essere figlio del ragionier Cattaneo ma così non è. Il padre biologico di Federico è il banchiere Umberto Guarnieri, maritocontessa Margherita di Sant’Erasmo, dalla quale aveva già avuto il primogenito Riccardo. Ora, ildovrà necessariamente trovare una valida alternativa ...