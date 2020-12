Si uccide dopo aver chiuso la videochiamata con i figli “Lo ha fatto per vendetta contro l’ex”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Aveva appena concluso lacon ie ha preso una pistola e si è sparato alla testa. “L’hoperla mia ex” ha lasciato scritto un 53enne residente in un Comune in provincia di Torino che ha deciso di togliersi la vitasalutato la suaa più piccola, di 6 anni. La bambina, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ha visto cadere il telefono a terra ma non ha intuito quello che è successo. A dare l’allarme, infatti, è stata una vicina di casa che ha chiamato il 112. “Ho sentito un botto dalla casa a fianco – racconta all’agenzia Ansa – qui c’è sempre molto silenzio, ancor più in questo periodo di lockdown. Così ho chiamato il 112 perché conoscevo quell’uomo. Non immaginavo, però, una tragedia ...