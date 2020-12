Padre si uccide in videochiamata con la figlia di 6 anni e lascia un biglietto: 'È colpa di tua madre' (Di martedì 22 dicembre 2020) Ha scritto un biglietto per la famiglia, rivolto per vendetta all'ex compagna che lo aveva lasciato ed era per lui colpevole della sua infelicità, poi ha telefonato ai figli e durante la si è sparato ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) Ha scritto unper la famiglia, rivolto per vendetta all'ex compagna che lo avevato ed era per lui colpevole della sua infelicità, poi ha telefonato ai figli e durante la si è sparato ...

saddestfears : e mio padre che mi dice che ubriacarsi uccide e che piangere non risana le mie ferite - leggoit : Padre si uccide in videochiamata con la figlia di 6 anni e lascia un biglietto: «È colpa di tua madre» - arcipiero : RT @MeNeFrego___: Omicidio Padova: padre uccide i figli a coltellate. Poi si suicida Ma come cazzo si fa ad accoltellare i propri figli???… - rrico_e : RT @MeNeFrego___: Omicidio Padova: padre uccide i figli a coltellate. Poi si suicida Ma come cazzo si fa ad accoltellare i propri figli???… - MiyakeEau : Ammazza con il coltello i due figli Poi si uccide tagliandosi la gola -