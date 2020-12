Omicidio-suicidio di Padova, consigliera M5s di Oristano: "Volete fermare un uomo violento? Assoldate un sicario" (Di martedì 22 dicembre 2020) Il post provocatorio di Patrizia Cadau, che è stata vittima e mesi fa pubblicò le sue foto con i lividi e gli occhi gonfi: "Sono ancora in attesa del primo grado" Leggi su repubblica (Di martedì 22 dicembre 2020) Il post provocatorio di Patrizia Cadau, che è stata vittima e mesi fa pubblicò le sue foto con i lividi e gli occhi gonfi: "Sono ancora in attesa del primo grado"

cronaca_news : Omicidio-suicidio di Padova, consigliera M5s di Oristano: 'Volete fermare un uomo violento? Assoldate un sicario'… - _Sazed : @NuNuZ_00 Considerato il livello intellettivo con un'arma in mano più che un omicidio sarebbe probabile un suicidio involontario. - Fattiicazzituoy : @nesiaisdead Questo non te lo so dire, ma so di certo che era un assassino, e promuoveva l'omicidio e il suicidio. - giubecc : 'Ancora ignoto il movente' Ok, un padre uccide i propri figli per una ragione, non perché è un testa di cazzo viole… - infoitinterno : Padre uccide i due figli e si suicida: omicidio-suicidio a Padova -