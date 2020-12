Napoli è davvero una città rapace visto che ogni tot la squadra va in ritiro (Di martedì 22 dicembre 2020) Caro Napolista, inutile girarci intorno, Napoli era e resta a quanto pare una città “rapace”, “tentacolare” (un po’ come il traffico a Palermo). Questo, si badi bene, in piena emergenza Covid, con divieti e restrizioni imposti oramai da un anno, snocciolati a raffica da DPCM ed Ordinanze Regionali. Sono chiusi i bar, i ristoranti, finanche le discoteche ed i centri benessere non hanno più riaperto dopo il tentativo operato la scorsa estate, per non parlare poi del coprifuoco, pessimo termine per indicare che entro le 22 dobbiamo stare tutti a casa. Ma niente, nella nostra città, a quanto pare, le fonti di distrazione, con relativa perdita di concentrazione agonistica, restano innumerevoli. Così, ancora una volta (la terza negli ultimi 5 anni) i calciatori del Napoli sono richiamati ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Carosta, inutile girarci intorno,era e resta a quanto pare una”, “tentacolare” (un po’ come il traffico a Palermo). Questo, si badi bene, in piena emergenza Covid, con divieti e restrizioni imposti oramai da un anno, snocciolati a raffica da DPCM ed Ordinanze Regionali. Sono chiusi i bar, i ristoranti, finanche le discoteche ed i centri benessere non hanno più riaperto dopo il tentativo operato la scorsa estate, per non parlare poi del coprifuoco, pessimo termine per indicare che entro le 22 dobbiamo stare tutti a casa. Ma niente, nella nostra, a quanto pare, le fonti di distrazione, con relativa perdita di concentrazione agonistica, restano innumerevoli. Così, ancora una volta (la terza negli ultimi 5 anni) i calciatori delsono richiamati ...

Giovanna8216 : @SimoneCorradi2 La nostra rosa è inferiore solo a quella della Juve per via di Cr7 che vale per tre, a livello di g… - Notiziedi_it : Il Napoli vuole davvero diventare grande? Le parole di Giuntoli sono preoccupanti - Diego31883 : RT @tancredipalmeri: Da quanto ne so, le speranze di vincere il ricorso per il Napoli sono minime. Comunque, se davvero si rigiocasse Juve… - Cioffo_ : RT @tancredipalmeri: Da quanto ne so, le speranze di vincere il ricorso per il Napoli sono minime. Comunque, se davvero si rigiocasse Juve… - Etzi2891 : RT @tancredipalmeri: Da quanto ne so, le speranze di vincere il ricorso per il Napoli sono minime. Comunque, se davvero si rigiocasse Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli davvero Caffè vietato, la sfida dei bar a Napoli: «Lo vendiamo lo stesso» Il Mattino Hugo Maradona: “Diego era ed è il mio idolo. I napoletani non tradiscono mai come gli argentini”

Premettendo che siamo tutti vicini in questo momento difficile alla famiglia del fuoriclasse argentino venuto a mancare poco meno di un mese fa abbiamo ...

Napoli, l’abbraccio ‘virtuale’ degli studenti al prof: lo ringraziano coi cartelli per il lavoro svolto

Docente al Liceo Umberto I di Napoli, ieri, durante una delle sessioni di Didattica ... E loro mi hanno aiutato, davvero. Mi ero preparato a salutarli con calore, ad augurare loro di essere almeno un ...

Premettendo che siamo tutti vicini in questo momento difficile alla famiglia del fuoriclasse argentino venuto a mancare poco meno di un mese fa abbiamo ...Docente al Liceo Umberto I di Napoli, ieri, durante una delle sessioni di Didattica ... E loro mi hanno aiutato, davvero. Mi ero preparato a salutarli con calore, ad augurare loro di essere almeno un ...