Mario Ermito e Rosalinda Cannavò | messaggi tra i due | “Con Giuliano ci eravamo lasciati”

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ormai è cosa nota: tra luglio ed ottobree Sonia Lorenzini si sarebbero scritti. Una conoscenza solo virtuale (ed epistolare) mai sfociata in nulla di concreto anche per via di una mancanza reale di interesse da parte dell’influencer. Mentre ieri sera veniva affrontato l’argomento, a destare maggiore scalpore è stata un’altra notizia emersa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.